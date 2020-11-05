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  5 ноября 2020
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Четыре сотрудника Mongolian Airlines изолированы в Германии

CentralAsia (MNG) -  Министр здравоохранения Т.Мөнхсайхан сообщил, что четыре сотрудника MIAT, монгольской авиакомпании, были изолированы в Германии после заражения коронавирусом.

Монголы изолированы дома и получают медицинские консультации по телефону. Минздрав страны отправил в Германию необходимые лекарства для лечения.

Однако авиакомпания отрицает, что они заразились коронавирусом.

Представители MIAT сообщили, что четыре сотрудника, которые были изолированы в Германии, на самом деле дали отрицательный результат на коронавирус. Согласно информации MIAT, они были изолированы в качестве меры предосторожности после прямого контакта с инфицированными людьми.

Коронавирус в Монголии
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