Четыре сотрудника Mongolian Airlines изолированы в Германии

- Монголия, происшествия
- 6:16, 05 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - Министр здравоохранения Т.Мөнхсайхан сообщил, что четыре сотрудника MIAT, монгольской авиакомпании, были изолированы в Германии после заражения коронавирусом.
Монголы изолированы дома и получают медицинские консультации по телефону. Минздрав страны отправил в Германию необходимые лекарства для лечения.
Однако авиакомпания отрицает, что они заразились коронавирусом.
Представители MIAT сообщили, что четыре сотрудника, которые были изолированы в Германии, на самом деле дали отрицательный результат на коронавирус. Согласно информации MIAT, они были изолированы в качестве меры предосторожности после прямого контакта с инфицированными людьми.
Коронавирус в Монголии
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