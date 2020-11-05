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  5 ноября 2020
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Посольство США в Монголии создаст лингафонный кабинет английского языка в воинской части №014

CentralAsia (MNG) -  Помощник атташе по обороне посольства США в Монголии майор Мэтью А. Смолли посетил 014-ю часть вооруженных сил и осмотрел здание лингафонного кабинета английского языка.

Во время встречи подполковник Г. Мөнхбат, первый заместитель командира войнской части и начальник штаба, кратко представил подразделение, подчеркнув последние достижения и выразив надежду на совместную работу по увеличению военно-инженерного потенциала данной части.

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