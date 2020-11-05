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  5 ноября 2020
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В Монголии будет разработано техническое предложение по проекту нефтепровода

CentralAsia (MNG) -  На созванном очередном заседании министр Г.Ёндон рассказал о рабочем визите премьер-министра У. Хурэлсуха в государственные организации, отвечающие за управление горнодобывающей и тяжелой промышленностью. Кабмин поручил ответственным лицам разработать технические задачи по проекту строительства нефтепровода, изучить возможность объявления тендеров, перевести выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых в электронный формат и удовлетворить спрос на воду в крупномасштабных проектах аймака Өмнөговь подземными водными ресурсами на период реализации проекта поверхностных вод.

После презентации соответствующим министрам и председателям ведомств были даны следующие поручения.

- Обеспечить соответствие законов и постановлений отрасли Конституции, исключить дублирование и нарушение законов.

- Объединить Центр геологических исследований и Центральную геологическую лабораторию Национальной геологической службы,

- Разработать техническое предложение по проекту нефтепровода, изучить возможности объявления отбора,

- Сделать выдачу специальной лицензии на разведку полезных ископаемых онлайн.

- Обеспечение потребности в воде для крупнейших строительных работ в районе Южного Гоби с использованием подземных вод до запуска проекта поверхностных вод,

- Разработать рекомендации и законопроект о внесении изменений в закон об установлении акцизов на автомобильное и дизельное топливо в соответствии с их качеством и стандартами, а также о введении акцизов на некоторые виды нефтепродуктов и представить их в Кабинет министров.

Нефтепровод — инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю. Различают магистральные и промысловые нефтепроводы.

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