Монгольские студенты на Гаваях сделали баннер длиной 46 футов

CentralAsia (MNG) - Монгольские студенты из Университета Бригама Янга на Гавайях сделали баннер длиной 46 футов в поддержу протестов во Внутренней Монголии из-за запретов со стороны Китая использование монгольского языка в школах, сообщает Kealakai Byuh.

Протесты во Внутренней Монголии

По данным Reuters, китайское правительство приняло «политику, вынуждающую начальные и средние школы Внутренней Монголии придерживаться национальной учебной программы по китайскому языку, политике и истории». Сегодняшняя Внутренняя Монголия стала частью Китайской Республики в 1911 году, а Внешняя Монголия является независимой страной.

Как сообщает издание South China Morning Post, о реформах было объявлено всего за несколько дней до начала учебного семестра, и к 2022 году они станут обязательными для всех классов монгольских школ.

В то время как внутренние монголы активно протестуют, внешние монголы также демонстрируют свою поддержку мирными протестами.

Поддержка монгольских студентов Университета Бригама Янга

Алтаншагай Энхбат, старший специалист по маркетингу из Монголии, придумала идею поддержать протест во Внутренней Монголии с помощью создания контента для социальных сетей. Она поделилась, что когда увидела, как внутренние монголы активно протестуют, чтобы сохранить свой язык, она почувствовала, что должна сделать что-то, кроме лайков и комментариев к видео и фотографиям протеста.

Саруул Очирбат, второкурсник из Монголии, специализирующийся на психологии, поделился, что, хотя это напрямую не влияет на его жизнь, грустно, что китайское правительство заставляет их менять язык.

Цзяци Луо, студент выпускного курса из Китая, специализирующийся на TESOL, сказала: «Это так печально, что китайское правительство заставляет их перестать использовать свой родной язык. Все жители Внутренней Монголии двуязычны, но правительство оказывает на них слишком большое давление».





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