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  5 ноября 2020
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В Узбекистане за сутки зарегистрировано 219 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане по итогам 4 ноября было зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава, за сутки скончались 3 пациента с Covid-19. Всего летальных случаев в стране - 577.

К сегодняшнему дню выздоровело 65 112 человек из 67 845 официально зарегистрированных пациентов с Covid-19, и эффективность лечения составляет 96%.

К сегодняшнему утру из 2156 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 256 находится в тяжелом состоянии, а 68 в критическом.

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