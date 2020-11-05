В Узбекистане за сутки зарегистрировано 219 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по итогам 4 ноября было зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава, за сутки скончались 3 пациента с Covid-19. Всего летальных случаев в стране - 577.

К сегодняшнему дню выздоровело 65 112 человек из 67 845 официально зарегистрированных пациентов с Covid-19, и эффективность лечения составляет 96%.

К сегодняшнему утру из 2156 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 256 находится в тяжелом состоянии, а 68 в критическом.