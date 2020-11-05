В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 11 180

- Таджикистан, общество
- 9:20, 05 ноября 2020
- Просмотров: 393 English
CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за сутки 52 человека выписаны после выздоровления, летальных исходов не зафиксировано.
Таким образом, общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 11 180 человек, из них выздоровели 10 389 пациентов, скончались 83 человека.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения