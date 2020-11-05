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  5 ноября 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 11 180

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 52 человека выписаны после выздоровления, летальных исходов не зафиксировано.

Таким образом, общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 11 180 человек, из них выздоровели 10 389 пациентов, скончались 83 человека.

Коронавирус в Таджикистане
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