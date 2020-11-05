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  5 ноября 2020
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В Казахстане за сутки коронавирус выявлен почти у 500 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 494 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 222;

- Павлодарская область - 50;

- город Нур-Султан - 35;

- Северо-Казахстанская область - 32;

- Акмолинская область - 29;

- Западно-Казахстанская область - 29;

- город Алматы - 25;

- Карагандинская область - 20;

- Костанайская область - 18;

- город Шымкент - 8;

- Атырауская область - 8;

- Алматинская область - 7;

- Актюбинская область - 6;

- Жамбылская область - 4;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 114 235 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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