В Казахстане за сутки коронавирус выявлен почти у 500 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 494 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 222;
- Павлодарская область - 50;
- город Нур-Султан - 35;
- Северо-Казахстанская область - 32;
- Акмолинская область - 29;
- Западно-Казахстанская область - 29;
- город Алматы - 25;
- Карагандинская область - 20;
- Костанайская область - 18;
- город Шымкент - 8;
- Атырауская область - 8;
- Алматинская область - 7;
- Актюбинская область - 6;
- Жамбылская область - 4;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 114 235 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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