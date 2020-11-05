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  5 ноября 2020
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В России запущен специальный портал для экспортеров Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Посольством Узбекистана в России запущена электронная B2B (business-to-business) платформа –портал «Экспортеры Узбекистана».

Как сообщили в посольстве Узбекистана в РФ, портал разработан в целях дальнейшего усовершенствования деятельности по поддержке отечественных экспортеров, заинтересованных в налаживании системных поставок продукции на российский рынок.

В проект планируется привлечь экспортеров, отраслевые объединения, государственные структуры Узбекистана, а также российских участников внешнеэкономической деятельности.

Сайт будет оказывать содействие начинающим и действующим экспортерам в продвижении производимой продукции и способствовать ознакомлению российского делового сообщества с экспортными возможностями Узбекистана.

На портале будут регулярно размещаться и обновляться как коммерческие предложения экспортеров Узбекистана, так и запросы российских импортеров, заинтересованных в закупке продукции.

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