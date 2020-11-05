В школах Узбекистана введут новый предмет «Естественные науки»

CentralAsia (UZ) - Новый предмет «Естественные науки» (SCIENCE) планируют ввести в школах Узбекистана с 2021—2022 учебного года, сообщает телеканал Узбекистан 24.

«Преимущество и значимость предмета „Естественные науки“ заключаются в том, что посредством данного предмета ученик будет понимать мир как единое целое, и у него будет формироваться научное мировоззрение», — сообщает телеканал.

Сообщается, что введенный предмет позволит расширить у учеников возможности успешного участия в таких международных исследованиях, как PISA, TIMSS, PIRLS. Предмет Science составлен на простом, понятном для учеников языке и состоит из базовых понятий естественных наук.

Предмет "Естественные науки" объединит такие предметы, как "биология", "география", "химия", "физика", "окружающий мир" и "природоведение". Первые четыре предмета ученики начинают изучать с шестого класса, два последних – в 1 и 2 классах.

Презентация проекта национальной учебной программы по SCIENCE прошла 4 ноября 2020 года.