Президентские выборы в США: Байден приблизился к победе

CentralAsia (KG) - Вчера ночью подсчет голосов еще шел в 9 штатах и кандидаты в президенты Байден и Трамп шли ноздря в ноздрю.

Под утро закончился подсчет голосов в ключевых штатах Висконсин и Мичиган, в которых американские СМИ отдали победу Байдену. Теперь у него 253 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Для победы нужно 270 голосов.

Из оставшихся 6 штатах, где продолжается подсчет голосов, Байдену достаточно победить в Неваде (6 голосов) и Аризоне (11 голосов). В Неваде после подсчета 86% бюллетеней Байден лидирует с отрывом в 8 тыс. голосов. В Аризоне, где также подсчитаны 86% голосов, Байден лидирует с отрывом в 79 тыс. голосов.

Результаты в консервативном штате Джорджия стали полной неожиданностью для Республиканцев — там осталось подсчитать 5% голосов и Трамп лидирует с отрывом в 31 тыс. голосов. У штата 16 голосов выборщиков. Осталось подсчитать голоса в избирательных округах Атланты, где сконцентрированы сторонники демократов.

В Северной Каролине (16 голосов выборщиков) осталось подсчитать 5% голосов, Трамп лидирует с 77 тыс голосами. Бюллетени по почте будут приниматься до 12 ноября.

В Пенсильвании Трамп лидирует с отрывом в 184 тыс. голосов. Осталось подсчитать 12% бюллетеней. Еще вчера ночью отрыв был в 700 тыс голосов.

Кандидат в президенты Байден призывал своих сторонников голосовать по почте из-за пандемии. Республиканцы призывали прийти на избирательный участок в день голосования. Таким образом, подсчет бюллетеней, присланных по почте, в большинстве были отданы за Байдена.

В этой ситуации юристы Трампа пытаются остановить подсчет голосов. Кроме юридических споров в судах законы некоторых штатов позволяют ждать объявления официальных результатов неделями.

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