Модель из Югославии или учительница английского языка — кто станет первой леди США?

Джилл Байден, Меланья Трамп // коллаж

CentralAsia (CA) - В США идет подсчет голосов на выборах президента. Результаты выборов покажут не только кто станет президентом, но и кто будет именоваться первой леди.



Главные кандидаты на пост президента США действующий глава государства Дональд Трамп и его главный оппонент демократ Джо Байден. В зависимости от результатов, либо первой леди останется Меланья Трамп, либо ею станет Джилл Байден.



Как пишет gazeta.ru, с самого начала избирательной кампании Twitter постоянно сравнивает двух женщин. Однако, как отмечается, проводить между ними аналогии практически невозможно. Истории Джилл и Джо Байдена и Меланьи и Дональда Трампа в равной степени достойны биографических фильмов. Но они совершенно разные.



69-летняя Джилл давняя спутница Джо Байдена. С ним она начала встречаться в 1975 году — вскоре после того, как 30-летний Байден получил кресло сенатора штата Делавэр, которое будет занимать в течение 35 лет. Тогда Байден едва оправился от гибели в автокатастрофе своей жены Нелии и дочери Наоми, а за сыновьями Бо и Хантером, которым удалось выжить в аварии, присматривала его сестра Валери. Однако уже после первого свидания, в конце которого Джо Байден пожал ей руку, Джилл поняла, что встретила настоящего джентльмена. Выйти за политика замуж она согласилась с его пятой попытки сделать предложение. Брак заключили в 1977 году.



Прежде чем стать женой политика, Джилл недолгое время пробыла в браке с членом команды по американскому футболу колледжа при университете Уайденера в Пенсильвании: за Билла Стивенсона она вышла замуж в 19 лет. Заключенный в 1970-м брак расторгли в 1974-м, супруги были слишком молоды. Однако они успели переехать в Делавэр и открыть там весьма популярное кафе при университете, куда поступила Джилл, чтобы продолжить увлекавшее ее изучение английского языка.



Преподавателем английского она в итоге трудится практически всю жизнь, оставаясь активно работающей женой политика: в 1981 году у Джо и Джилл Байденов родилась дочь Эшли.



Преподавала она и в те годы, когда муж занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме — еще в 1988-м, когда Джо Байден впервые предпринял попытку выставить свою кандидатуру на пост президента США, она предупреждала, что продолжит учить «проблемных» студентов. С 1993 по 2008 год Джилл Байден действительно проработала инструктором в одном из общественных колледжей Делавэра в городе Уилмингтон, преподавая английский язык и основы писательского ремесла (обязательные к изучению старшеклассниками в США). Обучаются в общественных колледжах люди, как правило, из беднейших семей, которые не смогли закончить школу или не получили аттестат из-за трудных жизненных обстоятельств или проблем с законом.



Сама Джилл Байден вернулась в Университет Делавэра, чтобы защищать диссертацию: докторскую степень в области образования она получила в 2007 году в возрасте 55 лет под девичьей фамилией Джейкобс. Диссертация была посвящена тому, как понять потребности студентов общественных колледжей.



Выполняя роль второй леди США с 2008 по 2016 год, Джилл Байден продолжала преподавать три дня в неделю в Общественном колледже Северной Виргинии. Многие студенты даже не знали, что их учительница — жена вице-президента США, тем же, кто догадывался об этом, она говорила, что является его родственницей. Джилл Байден, на уроках которой теперь присутствовали сотрудники спецслужб, постоянно пыталась убедить спецагентов одеваться так, чтобы они не выделялись среди учеников. Когда же ей приходилось участвовать в мероприятиях Белого дома или отправляться с мужем в зарубежные поездки, Джилл Байден отпрашивалась с работы, а в дороге читала студенческие работы.



Не оставила она работу в колледже даже во время избирательной кампании 2012 года, когда Барак Обама и Джо Байден боролись за второй срок: ее политическая роль оказалась довольно скромной — лишь несколько самостоятельных выступлений перед избирателями.



Будучи женой политика с 1977 года, Джилл Байден так и не стала его соратницей по политической борьбе, сохраняя независимость в карьере. Впрочем, в беседе с Vogue в 2008 году она говорила: «Мы не просто пара в политике — или один человек в ней. Мы — семья в политике. И я думаю, вице-президентство для нас лучше всего. Семья может находиться в резиденции, семья может ходить на обеды. Мы будем более вовлечены. Мы так трудились, чтобы привести Джо туда, где он есть сейчас. К тому же я готова к новым приключениям, почему нет?»



Общее у Меланьи Трамп и Джилл Байден только то, что у обеих есть модельный опыт. В 1972 году Джилл Байден подрабатывала в местном модельном агентстве Уилмингтона в штате Делавэр, хотя моделью себя не считает — она говорила Vogue, что снялась какие-нибудь пять раз, получив по $20 за съемку. Для Меланьи Трамп, урожденной Кнавс, моделинг стал в конце 80-х делом жизни и возможностью уехать из Югославии.



В качестве модели Меланья выступала еще в детстве — когда на швейной фабрике, где работала ее мать Амалия, проходили показы детской одежды.



В 16 лет она снялась в рекламе у фотографа Стана Йерко, в 18 лет подписала контракт с миланским модельным агентством, однако на Запад переехала позже, когда в 1992 году одержала верх в конкурсе журнала «Jana», трем победительницам которого полагался контракт за рубежом. Отучившись год в Университете Любляны на архитектора, Меланья Кнавс бросила учебу и отправилась за мечтой в Милан.



В Западной Европе уроженка Югославии не задержалась надолго. В 1995 году она встретила совладельца модельного агентства Metropolitan Паоло Замполли, водившего дружбу с Дональдом Трампом: он убедил ее переехать в США, где пообещал ей успешную карьеру при своей поддержке.



Модельная работа Меланьи Кнавс в США в 2016 году даст повод противникам Дональда Трампа обвинять ее в распущенности и неразборчивости в отношении предложений фотографов. В январе 1996 года она снялась для французского журнала Max обнаженной с другой моделью, а в 2000-м в мужском глянце GQ появилась фотосессия, на которой тело Меланьи Кнавс едва прикрыто.



Тем не менее Дональд Трамп, роман с которым у модели завязался в 1998 году, говорил об этих снимках во время первой предвыборной кампании: «Меланья была одной из самых успешных моделей, и она сделала много фотосессий, включая обложки и крупные журналы. [Фото для Max] были сделаны для европейского журнала до того, как мы познакомились. В Европе такие фотографии в большой моде и очень распространены».



С миллиардером Дональдом Трампом Меланья Кнавс познакомилась в сентябре 1998 года в клубе Kit Kat на вечеринке во время Недели моды в Нью-Йорке — она была организована Паоло Замполли, так говорится в официальной биографии Меланьи Трамп в Vanity Fair.



Меланья рассказывала Tatler в большом интервью в 2005 году, что на вечеринке в 1998-м она не стала давать Трампу свой телефон. «Потому что я знала, кто он, и подумала… — вспоминала она. — Наверное, то, что он со всеми этими девушками. В общем, я хотела посмотреть, какой номер он мне даст, и если это будет рабочий, я не буду иметь с ним дело. В любом случае, он дал все свои телефоны, и я позвонила через несколько дней».



Также есть и другая версия их знакомства — после скандала с Джеффри Эпштейном в прошлом году The New York Times написал, что это покойный финансист, обвиненный в педофилии и сутенерстве, познакомил миллиардера с моделью.



В доказательство издание приводит тот факт, что после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году Эпштейн пытался подчеркнуть свои дружеские связи с избранным президентом, «утверждая, что он был тем человеком, который познакомил его с третьей женой».



Сравнивая сейчас Джилл Байден и Меланью Трамп, сторонники демократов в Twitter напирают на то, что первая всю жизнь была учительницей английского языка, а вторая добивалась успеха при помощи обнаженных съемок. Однако первая леди США, до сих пор говорящая по-английски с сильным славянским акцентом, игнорирует критику в Twitter и продолжает говорить публично, в основном, о своем проекте «Be Best», направленном против травли в интернете, и воспитывает 14-летнего сына Бэррона, для которого, как отмечается, никогда не нанимали няню.