В Казахстане от коронавируса за сутки выздоровели 246 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 107 139 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 236;
- Нур-Султан - 14 069;
- Атырауская область - 11 121;
- Карагандинская область - 10 196;
- Восточно-Казахстанская область - 8624;
- Западно-Казахстанская область - 6867;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4840;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4099;
- Павлодарская область - 4060;
- Акмолинская область - 3467;
- Туркестанская область - 3352;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3247;
- Костанайская область - 3223;
- Кызылординская область - 3144.
Коронавирус в Казахстане
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