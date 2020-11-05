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  5 ноября 2020
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В Казахстане от коронавируса за сутки выздоровели 246 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 107 139 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 236;

- Нур-Султан - 14 069;

- Атырауская область - 11 121;

- Карагандинская область - 10 196;

- Восточно-Казахстанская область - 8624;

- Западно-Казахстанская область - 6867;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4840;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4099;

- Павлодарская область - 4060;

- Акмолинская область - 3467;

- Туркестанская область - 3352;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3247;

- Костанайская область - 3223;

- Кызылординская область - 3144.

Коронавирус в Казахстане
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