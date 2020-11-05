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  5 ноября 2020
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В Дании убьют 15 млн норок из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Дании Метте Фредериксен распорядилась провести поголовную выбраковку всей норки, содержащейся на зверофермах страны, сообщает ВВС.

Фредериксен заявила, что это решение вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям. Она также предположила, что распространение штамма может испортить работу по разработке вакцины.

По оценкам, в результате выбраковки погибнет около 15 млн норок. Природоохранные организации назвали это трагедией. Защитники животных призвали правительство использовать этот момент, чтобы навсегда закрыть спорную отрасль.

Дания начала забой норок в октябре после того, как вирус был обнаружен на более чем шестидесяти фермах.

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