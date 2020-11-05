Глава ЮНЕСКО посетит в 2021 году Туркменистан

CentralAsia (TM) - Директор ЮНЕСКО Одри Азулай посетит в 2021 году с официальным визитом Туркменистан. Об этом говорится в новом Плане действий на 2021-2023 годы между Правительством Туркменистана и ЮНЕСКО, который был рассмотрен на первом заседании Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Состав этой комиссии был утверждён 23 октября 2020 года специальным Постановлением Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, проектом этого Плана также предусматриваются подготовка к включению в Глобальную сеть креативных городов ЮНЕСКО Ашхабада в творческой сфере «Дизайн» и Туркменабата в области «Ремесла и народное творчество», а в будущем и города Мары – в области «Литература». Намечено также создание кафедры ЮНЕСКО в высших учебных заведениях Туркменистана, в перспективе – включение средних школ туркменских городов в Международную сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Внесение номинации Туркменистана «Мастерство изготовления дутара и традиционное музыкальное исполнительское искусство в сочетании с пением» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО запланировано на конец 2021 года, когда в штаб-квартире ЮНЕСКО будет проходить заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.