В мире коронавирусом заражены более 48 млн человек

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 48 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 5 ноября в более, чем 190 странах и территорий всего мира зарегистрировано 48 034 287 зараженных коронавирусом, скончались 1 224 415 человек.

По числу зараженных и скончавшихся лидируют США — 9,4 млн и 233,6 тыс. соответственно. В Индии, которая находится на втором месте, коронавирус выявлен у 8,3 млн человек, из них умерли 123,6 тыс., Бразилия находится на третьем месте по количеству зараженных, на втором — по числу скончавшихся, коронавирусом заражены 5,5 млн бразильцев, скончались 161,1 тыс. человек.