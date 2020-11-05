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  5 ноября 2020
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Карабах обвинил Азербайджан в обстреле населенных пунктов

CentralAsia (CA) -  Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что утром ВС Азербайджана возобновили обстрел населенных пунктов, передает РИА Новости.

«После полуночи в мирных населенных пунктах Арцаха (самоназвание Карабаха) было относительно спокойно. На рассвете враг возобновил обстрел мирного населения и гражданских инфраструктур. В частности, в направлении города Мартуни была применена тяжелая артиллерия, а Шуши был обстрелян из разных видов оружия», - говорится в сообщении службы.

Сообщается, что сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Были проведены несколько переговоров о перемирии, но, на сегодняшний день бои не прекращаются.
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