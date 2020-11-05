В Таджикистане создано новое правительство

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане сформировано новое правительство. Прежний состав Кабинета министров был отправлен в отставку президентом Эмомали Рахмоном 30 октября после торжественной церемонии инаугурации, сообщает радио Озоди.

В подписанном 30 октября главой государства указе говорилось, что в соответствии со статьей 74 Конституции Республики Таджикистан и статьей 9 Конституционного закона «О правительстве Республики Таджикистан», правительству в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства Таджикистана.



В новом составе правительства произошли незначительные изменения:



Матлубахон Сатториён назначена заместителем премьер-министра;



Сулаймон Зиёзода назначен министром сельского хозяйства;



Ширин Амонзода назначена министром труда, миграции и занятости населения;



Шерали Кабир назначен министром промышленности и новых технологий;



Далер Джума назначен министром энергетики и водных ресурсов.



Прежний состав правительства Таджикистана:



Кохир Расулзода, премьер-министр;



Давлатали Саид, первый заместитель премьер-министра;



Давлатшо Гулмахмадзода, заместитель премьер-министра;



Ширин Исматуллозода, заместитель премьер-министра;



Музаффар Ашуриён, министр юстиции;



Амонулло Салимзода, министр сельского хозяйства;



Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел;



Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел;



Мухаммадюсуф Имомзода, министр образования и науки;



Гулру Джабборзода, министр труда, миграции и занятости населения;



Файзиддин Каххорзода, министр финансов;



Шерали Мирзо, министр обороны;



Азим Иброхим, министр транспорта;



Завки Завкизода, министр экономического развития и торговли;



Заробиддин Файзуллозода, министр промышленности и новых технологий;



Джамолиддин Абдуллозода, министр здравоохранения и социальной защиты населения;



Зулфия Давлатзода, министр культуры;



Усмонали Усмонзода, министр энергетики и водных ресурсов;



Саймуъмин Ятимов, председатель Госкомитета национальной безопасности;



Ориф Ходжазода, председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии;



Фаррух Хамрализода, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом;



Новый состав правительства:



Кохир Расулзода, премьер-министр;



Давлатали Саид, первый заместитель премьер-министра;



Давлатшо Гулмахмадзода, заместитель премьер-министра;



Матлубахон Сатториён, заместитель премьер-министра;



Усмонали Усмонзода, заместитель премьер-министра;



Музаффар Ашуриён, министр юстиции;



Сулаймон Зиёзода, министр сельского хозяйства;



Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел;



Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел;



Мухаммадюсуф Имомзода, министр образования и науки;



Ширин Амонзода, министр труда, миграции и занятости населения;



Файзиддин Каххорзода, министр финансов;



Шерали Мирзо, министр обороны;



Азим Иброхим, министр транспорта;



Шералӣ Кабир, министр промышленности и новых технологий;



Джамолиддин Абдуллозода, министр здравоохранения и социальной защиты населения;



Зулфия Давлатзода, министр культуры;



Далер Джума, министр энергетики и водных ресурсов;



Саймуъмин Ятимов, председатель Госкомитета национальной безопасности;



Ориф Ходжазода, председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии;



Фаррух Хамрализода, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом.

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