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  5 ноября 2020
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В Таджикистане создано новое правительство

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане сформировано новое правительство. Прежний состав Кабинета министров был отправлен в отставку президентом Эмомали Рахмоном 30 октября после торжественной церемонии инаугурации, сообщает радио Озоди.

В подписанном 30 октября главой государства указе говорилось, что в соответствии со статьей 74 Конституции Республики Таджикистан и статьей 9 Конституционного закона «О правительстве Республики Таджикистан», правительству в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства Таджикистана.

В новом составе правительства произошли незначительные изменения:

Матлубахон Сатториён назначена заместителем премьер-министра;

Сулаймон Зиёзода назначен министром сельского хозяйства;

Ширин Амонзода назначена министром труда, миграции и занятости населения;

Шерали Кабир назначен министром промышленности и новых технологий;

Далер Джума назначен министром энергетики и водных ресурсов.

Прежний состав правительства Таджикистана:

Кохир Расулзода, премьер-министр;

Давлатали Саид, первый заместитель премьер-министра;

Давлатшо Гулмахмадзода, заместитель премьер-министра;

Ширин Исматуллозода, заместитель премьер-министра;

Музаффар Ашуриён, министр юстиции;

Амонулло Салимзода, министр сельского хозяйства;

Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел;

Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел;

Мухаммадюсуф Имомзода, министр образования и науки;

Гулру Джабборзода, министр труда, миграции и занятости населения;

Файзиддин Каххорзода, министр финансов;

Шерали Мирзо, министр обороны;

Азим Иброхим, министр транспорта;

Завки Завкизода, министр экономического развития и торговли;

Заробиддин Файзуллозода, министр промышленности и новых технологий;

Джамолиддин Абдуллозода, министр здравоохранения и социальной защиты населения;

Зулфия Давлатзода, министр культуры;

Усмонали Усмонзода, министр энергетики и водных ресурсов;

Саймуъмин Ятимов, председатель Госкомитета национальной безопасности;

Ориф Ходжазода, председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии;

Фаррух Хамрализода, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом;

Новый состав правительства:

Кохир Расулзода, премьер-министр;

Давлатали Саид, первый заместитель премьер-министра;

Давлатшо Гулмахмадзода, заместитель премьер-министра;

Матлубахон Сатториён, заместитель премьер-министра;

Усмонали Усмонзода, заместитель премьер-министра;

Музаффар Ашуриён, министр юстиции;

Сулаймон Зиёзода, министр сельского хозяйства;

Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел;

Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел;

Мухаммадюсуф Имомзода, министр образования и науки;

Ширин Амонзода, министр труда, миграции и занятости населения;

Файзиддин Каххорзода, министр финансов;

Шерали Мирзо, министр обороны;

Азим Иброхим, министр транспорта;

Шералӣ Кабир, министр промышленности и новых технологий;

Джамолиддин Абдуллозода, министр здравоохранения и социальной защиты населения;

Зулфия Давлатзода, министр культуры;

Далер Джума, министр энергетики и водных ресурсов;

Саймуъмин Ятимов, председатель Госкомитета национальной безопасности;

Ориф Ходжазода, председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии;

Фаррух Хамрализода, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом.

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