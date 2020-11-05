В Таджикистане создано новое правительство

- Таджикистан, общество
- 12:29, 05 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане сформировано новое правительство. Прежний состав Кабинета министров был отправлен в отставку президентом Эмомали Рахмоном 30 октября после торжественной церемонии инаугурации, сообщает радио Озоди.
В подписанном 30 октября главой государства указе говорилось, что в соответствии со статьей 74 Конституции Республики Таджикистан и статьей 9 Конституционного закона «О правительстве Республики Таджикистан», правительству в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства Таджикистана.
В новом составе правительства произошли незначительные изменения:
Матлубахон Сатториён назначена заместителем премьер-министра;
Сулаймон Зиёзода назначен министром сельского хозяйства;
Ширин Амонзода назначена министром труда, миграции и занятости населения;
Шерали Кабир назначен министром промышленности и новых технологий;
Далер Джума назначен министром энергетики и водных ресурсов.
Прежний состав правительства Таджикистана:
Кохир Расулзода, премьер-министр;
Давлатали Саид, первый заместитель премьер-министра;
Давлатшо Гулмахмадзода, заместитель премьер-министра;
Ширин Исматуллозода, заместитель премьер-министра;
Музаффар Ашуриён, министр юстиции;
Амонулло Салимзода, министр сельского хозяйства;
Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел;
Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел;
Мухаммадюсуф Имомзода, министр образования и науки;
Гулру Джабборзода, министр труда, миграции и занятости населения;
Файзиддин Каххорзода, министр финансов;
Шерали Мирзо, министр обороны;
Азим Иброхим, министр транспорта;
Завки Завкизода, министр экономического развития и торговли;
Заробиддин Файзуллозода, министр промышленности и новых технологий;
Джамолиддин Абдуллозода, министр здравоохранения и социальной защиты населения;
Зулфия Давлатзода, министр культуры;
Усмонали Усмонзода, министр энергетики и водных ресурсов;
Саймуъмин Ятимов, председатель Госкомитета национальной безопасности;
Ориф Ходжазода, председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии;
Фаррух Хамрализода, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом;
Новый состав правительства:
Кохир Расулзода, премьер-министр;
Давлатали Саид, первый заместитель премьер-министра;
Давлатшо Гулмахмадзода, заместитель премьер-министра;
Матлубахон Сатториён, заместитель премьер-министра;
Усмонали Усмонзода, заместитель премьер-министра;
Музаффар Ашуриён, министр юстиции;
Сулаймон Зиёзода, министр сельского хозяйства;
Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел;
Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел;
Мухаммадюсуф Имомзода, министр образования и науки;
Ширин Амонзода, министр труда, миграции и занятости населения;
Файзиддин Каххорзода, министр финансов;
Шерали Мирзо, министр обороны;
Азим Иброхим, министр транспорта;
Шералӣ Кабир, министр промышленности и новых технологий;
Джамолиддин Абдуллозода, министр здравоохранения и социальной защиты населения;
Зулфия Давлатзода, министр культуры;
Далер Джума, министр энергетики и водных ресурсов;
Саймуъмин Ятимов, председатель Госкомитета национальной безопасности;
Ориф Ходжазода, председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии;
Фаррух Хамрализода, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом.