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  5 ноября 2020
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МИДы Узбекистана и Южной Кореи провели политические консультации

CentralAsia (UZ) -  5 ноября министерствами иностранных дел Узбекистана и Республики Корея прошли политические консультации в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Делегации сторон возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков и заместитель главы МИД Республики Корея Ким Ган.

В мероприятии также приняли участие руководство Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, представители Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, главы дипмиссий двух стран в г.Сеуле и в г.Ташкенте.

В ходе политических консультаций обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего укрепления двусторонних отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

Узбекская сторона выразила благодарность за оказываемое южнокорейской стороной практическое содействие в противодействии пандемии COVID-19.

Рассмотрены ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках контактов на высшем уровне, а также повестка дня и другие организационные аспекты предстоящих визитов и совместных мероприятий в различных форматах, в частности очередных заседаний Межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству и Форума «Корея – Центральная Азия».

На встрече также рассмотрены конкретные предложения по активизации межпарламентского диалога, развитию сотрудничества в сфере здравоохранения, фармацевтики и трудовой миграции.

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