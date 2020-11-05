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  5 ноября 2020
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Глава МИД Кыргызстана прибыл в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  5 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом.

В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Министры рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур, а также региональной и международной повестки дня. Высказана обоюдная заинтересованность в сохранении позитивной динамики сотрудничества между странами Центральной Азии.

Стороны также обменялись мнениями о совместных усилиях по борьбе с распространением коронавируса и минимизации влияния пандемии на отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Главы МИД подчеркнули важность продолжения проведения двусторонних мероприятий, в том числе очередного раунда узбекско-кыргызской Межправительственной комиссии и Совета хокимов (полномочных представителей) приграничных областей двух стран.

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