Узбекистан начал экспорт никотиновых пакетиков без табака в Беларусь

CentralAsia (UZ) - В начале ноября СП «УЗБАТ А.О.» отгрузило первую партию никпэков в Беларусь на сумму $120 тысяч.

Ранее, в августе, компания анонсировала открытие цеха по расфасовке никотинового бестабачного снюса (никотиновых пакетиков без табака) на Самаркандской сигаретной фабрике.

Выполняя взятые на себя обязательства, в начале ноября СП УЗБАТ отгрузило первую партию никпэков в Республику Беларусь на сумму $120 тысяч . До конца года запланированы дополнительные отгрузки стоимостью еще около $100 тысяч.

Ведутся консультации о возможных поставках никпэков, расфасованных в Самарканде, в Украину.

Это первый шаг в налаживании экспорта новой никотиносодержащей продукции перорального потребления в страны СНГ и Восточной Европы.

В этом году компания инвестировала $1 млн. в новый цех и возлагает надежны на экспорт данного продукта и, если дела пойдут хорошо, в проект будут вложены дополнительные инвестиции.

