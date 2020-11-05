Узбекистан начал экспорт никотиновых пакетиков без табака в Беларусь

- Узбекистан, общество
- 13:10, 05 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - В начале ноября СП «УЗБАТ А.О.» отгрузило первую партию никпэков в Беларусь на сумму $120 тысяч.
Ранее, в августе, компания анонсировала открытие цеха по расфасовке никотинового бестабачного снюса (никотиновых пакетиков без табака) на Самаркандской сигаретной фабрике.
Выполняя взятые на себя обязательства, в начале ноября СП УЗБАТ отгрузило первую партию никпэков в Республику Беларусь на сумму $120 тысяч . До конца года запланированы дополнительные отгрузки стоимостью еще около $100 тысяч.
Ведутся консультации о возможных поставках никпэков, расфасованных в Самарканде, в Украину.
Это первый шаг в налаживании экспорта новой никотиносодержащей продукции перорального потребления в страны СНГ и Восточной Европы.
В этом году компания инвестировала $1 млн. в новый цех и возлагает надежны на экспорт данного продукта и, если дела пойдут хорошо, в проект будут вложены дополнительные инвестиции.