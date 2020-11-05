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  5 ноября 2020
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В Беларуси заявили об уменьшении числа протестующих
// Tut.by

CentralAsia (CA) -  Протестующих на улицах Беларуси однозначно стало меньше, но осталось «ядро недовольных» в составе примерно шести-восьми тысяч человек, заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков.

«Мы научились бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность. Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около шести-восьми тысяч человек, составляют ядро недовольных. Они просто так не уйдут. Я уверен, что им проплачены деньги, они имеют свои корыстные цели, тесно связаны с зарубежными заказчиками массовых беспорядков», - заявил Карпенков в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

«На передовую в протестной среде выходят лица маргинального плана. Ранее судимые за хулиганство, за тяжкие телесные повреждения уже становятся зачинщиками массовых беспорядков. За водку, за наркотики, за небольшие деньги маргиналы готовы на все. Они хотят воплотить свою мечту: оказаться на самых верхах общества без социальных лифтов, без образования, без труда, особо не напрягаясь. Воспользоваться хаосом и быть в одном ряду с политическими самозванцами», - предает слова Карпенкова РИА Новости.

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