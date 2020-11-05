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  5 ноября 2020
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Для строительства Центра исламской цивилизации в Узбекистане потребовался снос 241 дома

CentralAsia (UZ) -  Для строительства «Центра исламской цивилизации» в Алмазарском районе Ташкента планируется снос 241 дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алмазарского района Ташкента.

Согласно сообщению, к настоящему времени снесено 237 из этих домов. Жители снесенных домов переехали в новые многоэтажные дома в жилом комплексе «Яшил бог» («Зелёный сад») на улице Махтумкули в Яшнабадском районе.

«По заключению специальной комиссии, созданной администрацией Алмазарского района, новые дома переданы собственникам. Остальным 5 домовладельцам предоставляется жилье. В ближайшие дни будут снесены и их дома. Работы по сносу планируется завершить к 10 ноября», - сообщили в администрации.

Строительство нового здания и научного комплекса Центра исламской цивилизации было начато в декабре 2017 года, согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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