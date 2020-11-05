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  5 ноября 2020
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Фото — Британцы массово отправились в пабы и рестораны перед повторным карантином
Улицы лондонского Сохо были заполнены людьми
Улицы лондонского Сохо были заполнены людьми
// EPA

CentralAsia (CA) -  Накануне введения общенационального карантина в связи с коронавирусом жители Лондона и других городов Англии массово отправились в пабы и рестораны, которые, в соответствии с вводимыми ограничениями, будут закрыты как минимум до 2 декабря, сообщает ВВС.

По информации полиции, хотя народу было чрезвычайно много, обошлось без эксцессов.

За предыдущие сутки в Великобритании было зафиксировано 492 смерти от коронавируса. Это самый высокий показатель с мая.

Власти Великобритании с пятого ноября вводят карантин в Англии, где проживает 84% населения королевства. Жителям Англии рекомендовано оставаться дома, совершая лишь поездки на работу, к месту учебы или в случае крайней необходимости.

Магазины, торгующие товарами первой необходимости в Англии будут открыты.

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