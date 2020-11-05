Фото — Британцы массово отправились в пабы и рестораны перед повторным карантином

Улицы лондонского Сохо были заполнены людьми // EPA

CentralAsia (CA) - Накануне введения общенационального карантина в связи с коронавирусом жители Лондона и других городов Англии массово отправились в пабы и рестораны, которые, в соответствии с вводимыми ограничениями, будут закрыты как минимум до 2 декабря, сообщает ВВС.

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По информации полиции, хотя народу было чрезвычайно много, обошлось без эксцессов.