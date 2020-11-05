Фото — Британцы массово отправились в пабы и рестораны перед повторным карантином
- Азия и мир, общество
- 13:33, 05 ноября 2020
- Просмотров: 1066
CentralAsia (CA) - Накануне введения общенационального карантина в связи с коронавирусом жители Лондона и других городов Англии массово отправились в пабы и рестораны, которые, в соответствии с вводимыми ограничениями, будут закрыты как минимум до 2 декабря, сообщает ВВС.
По информации полиции, хотя народу было чрезвычайно много, обошлось без эксцессов.
За предыдущие сутки в Великобритании было зафиксировано 492 смерти от коронавируса. Это самый высокий показатель с мая.
Власти Великобритании с пятого ноября вводят карантин в Англии, где проживает 84% населения королевства. Жителям Англии рекомендовано оставаться дома, совершая лишь поездки на работу, к месту учебы или в случае крайней необходимости.
Магазины, торгующие товарами первой необходимости в Англии будут открыты.
Магазины, торгующие товарами первой необходимости в Англии будут открыты.