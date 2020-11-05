В Турции задержали двух оппозиционных активистов из Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Стамбуле при попытке провести акцию протеста возле туркменского консульства задержаны граждане Туркменистана Джумасапар Дядебаев и Байрам Маммедов. Об этом 4 ноября сообщило издание «Хроники Туркменистана».

Глава Туркменского Хельсинкского Фонда по правам человека Таджигуль Бегмедова рассказала журналистам, что 25 октября группа граждан Туркменистана собиралась провести у консульства акцию, приуроченную к старому Дню Независимости.

Работники консульства вызвали полицию, поэтому часть активистов переместилась в парк неподалеку, а еще несколько человек вошли в кафе. Трое из тех, кто отправился в кафе, были задержаны. Одного из задержанных вскоре отпустили, а Дядебаев и Маммедов до сих пор остаются в заключении. Их содержат в отделении миграционной службы.

Бегмедова подчеркнула, что туркменские дипломаты активно взаимодействуют с турецкой полицией в преследовании оппозиционеров.

В июле около 80 граждан Туркменистана были задержаны при попытке провести акцию у консульства в Стамбуле. Полицейские пояснили, что из-за эпидемии COVID-19 массовые мероприятия запрещены. Большинство задержанных вскоре отпустили, но активистка Дурсолтан Таганова оставалась в заключении до 12 октября. Ее планировали депортировать в Туркменистан из-за просроченного паспорта. Когда за Таганову вступились 11 правозащитных организаций, ее освободили с присвоением статуса искателя убежища.

После этого в отношении Тагановой в Туркменистане возбудили дело о мошенничестве. Также ее внесли в некую базу как «предательницу родины». На родственников Тагановой в Туркменистане оказывают давление, а среди бюджетников проводят собрания, на которых сравнивают ее с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.