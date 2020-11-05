В России число зараженных коронавирусом превысило 1,7 млн

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 19 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 020 (25,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 63 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 570 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 405 318 человек.