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  5 ноября 2020
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В России за сутки от коронавируса скончались почти 300 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 292 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зарегистрировано в Москве – 67 и Санкт-Петербурге – 26.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 29 509 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 1,7 млн человек, из них выздоровели — 1 279 169, под медицинским наблюдением остаются 405 318 пациентов.

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