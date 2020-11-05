Трамп или Байден: кого поддержали звезды Голливуда на президентских выборах?

Джо Байден и Дональд Трамп // Reuters / Kevin Lamarque

CentralAsia (CA) - Многие американские знаменитости перед выборами активно интересовались политикой и призывали своих фанатов делать то же самое. Шведская газета Göteborgs-Posten сделала подборку звездных постов в социальных сетях на тему выборов в США.

Так, певица Леди Гага написала в Твиттере:

«Голосуйте сегодня, словно от этого зависит ваша жизнь. Сейчас критически важно проголосовать за доброту. Голосуйте мирно. И если нужно, вот вам полезная информация от моей подруги Арианы Гранде. Ты нам нужен!»

Vote today like your life depends on it. This is a critical time to vote for kindness. Vote peacefully. And if you need it, here is some helpful info for today from my girl Ariana Grande. We need you! ? https://t.co/9atOPzlHAL — Lady Gaga (@ladygaga) November 3, 2020

А вот здесь режиссер Спайк Ли перед избирательным участком. Он только что проголосовал и призывает своих подписчиков сделать то же самое: «Поступи правильно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spike Lee (@officialspikelee) 3 Ноя 2020 в 3:32 PST

Оскароносная актриса Шарлиз Терон поделилась чувствами: «Мы все вне себя от тревоги», — написала она в Твиттере. Кроме того, она воспользовалась случаем и порадовалась еще одному политическому событию. «Сара Макбрайд стала первой в американской истории трансперсоной, избранной в сенат штата Делавэр. Мы сейчас все вне себя от тревоги, но по крайней мере мы можем порадоваться вот этой прекрасной новости: Сара Макбрайд стала первой в истории США открытой трансперсоной, избранной на пост сенатора в Делавэре».

We are all a mess of anxiety right now but at least we can celebrate this incredible news ?? https://t.co/MlUMCnXfEF — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) November 4, 2020

Актер Марк Раффало призвал всех сделать глубокий вдох и напомнил, что окончательные результаты выборов будут известны минимум через неделю. «Сделайте глубокий вдох, народ. Помните, этой ночью мы по поводу #RedMirage в важных штатах ничего не узнаем. — Марк Раффало Мичиган, Пенсильвания и Висконсин раньше всех сообщают о проголосовавших в день выборов и позже всех — о тех, кто голосовал заочно. Мы это много раз обсуждали в последние несколько месяцев. Окончательные результаты будут у них не раньше, чем в конце этой недели. Нет никакого смысла смотреть на них сейчас».

Take a deep breath folks. Remember the #RedMirage we won’t know in important states tonight. https://t.co/EtTaAzLckI — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 4, 2020

a man who hasn't even lost the election, claiming the election was stolen — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 4, 2020

Комик Джимми Киммел резко отреагировал на утренний твит действующего президента Дональда Трампа о том, что «выборы украдены». «Человек, который еще даже не проиграл выборы, жалуется, что их украли».Издание отмечает, что Бейонсе, Леди Гага, Брюс Спрингстин, Тейлор Свифт, Карди Би, Эминем и Ариана Гранде — лишь некоторые из множества артистов, призвавших сограждан голосовать за Джо Байдена и Камалу Харрис. Среди тех, кто в ночь на 4 ноября поддержал действующего президента Дональда Трампа — певица и актриса Зендая и рэпер Лил Памп.