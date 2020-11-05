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  5 ноября 2020
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Трамп или Байден: кого поддержали звезды Голливуда на президентских выборах?
Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп
// Reuters / Kevin Lamarque

CentralAsia (CA) -  Многие американские знаменитости перед выборами активно интересовались политикой и призывали своих фанатов делать то же самое. Шведская газета Göteborgs-Posten сделала подборку звездных постов в социальных сетях на тему выборов в США.

Так, певица Леди Гага написала в Твиттере:

«Голосуйте сегодня, словно от этого зависит ваша жизнь. Сейчас критически важно проголосовать за доброту. Голосуйте мирно. И если нужно, вот вам полезная информация от моей подруги Арианы Гранде. Ты нам нужен!»

А вот здесь режиссер Спайк Ли перед избирательным участком. Он только что проголосовал и призывает своих подписчиков сделать то же самое: «Поступи правильно».

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Публикация от Spike Lee (@officialspikelee) 3 Ноя 2020 в 3:32 PST

Оскароносная актриса Шарлиз Терон поделилась чувствами: «Мы все вне себя от тревоги», — написала она в Твиттере. Кроме того, она воспользовалась случаем и порадовалась еще одному политическому событию. «Сара Макбрайд стала первой в американской истории трансперсоной, избранной в сенат штата Делавэр. Мы сейчас все вне себя от тревоги, но по крайней мере мы можем порадоваться вот этой прекрасной новости: Сара Макбрайд стала первой в истории США открытой трансперсоной, избранной на пост сенатора в Делавэре».

Актер Марк Раффало призвал всех сделать глубокий вдох и напомнил, что окончательные результаты выборов будут известны минимум через неделю. «Сделайте глубокий вдох, народ. Помните, этой ночью мы по поводу #RedMirage в важных штатах ничего не узнаем. — Марк Раффало Мичиган, Пенсильвания и Висконсин раньше всех сообщают о проголосовавших в день выборов и позже всех — о тех, кто голосовал заочно. Мы это много раз обсуждали в последние несколько месяцев. Окончательные результаты будут у них не раньше, чем в конце этой недели. Нет никакого смысла смотреть на них сейчас».

Комик Джимми Киммел резко отреагировал на утренний твит действующего президента Дональда Трампа о том, что «выборы украдены». «Человек, который еще даже не проиграл выборы, жалуется, что их украли».
Издание отмечает, что Бейонсе, Леди Гага, Брюс Спрингстин, Тейлор Свифт, Карди Би, Эминем и Ариана Гранде — лишь некоторые из множества артистов, призвавших сограждан голосовать за Джо Байдена и Камалу Харрис. Среди тех, кто в ночь на 4 ноября поддержал действующего президента Дональда Трампа — певица и актриса Зендая и рэпер Лил Памп.
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