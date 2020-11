Трамп или Байден: кого поддержали звезды Голливуда на президентских выборах?

CentralAsia (CA) - Многие американские знаменитости перед выборами активно интересовались политикой и призывали своих фанатов делать то же самое. Шведская газета Göteborgs-Posten сделала подборку звездных постов в социальных сетях на тему выборов в США.

Так, певица Леди Гага написала в Твиттере:

«Голосуйте сегодня, словно от этого зависит ваша жизнь. Сейчас критически важно проголосовать за доброту. Голосуйте мирно. И если нужно, вот вам полезная информация от моей подруги Арианы Гранде. Ты нам нужен!»

Vote today like your life depends on it. This is a critical time to vote for kindness. Vote peacefully. And if you need it, here is some helpful info for today from my girl Ariana Grande. We need you! ? https://t.co/9atOPzlHAL — Lady Gaga (@ladygaga) November 3, 2020