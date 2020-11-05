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  5 ноября 2020
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В Узбекистане пресекли транзит более 170 кг наркотиков из Таджикистана

CentralAsia (UZ) -  Таможенники Узбекистана пресекли перевозку 172,5 килограмма наркотиков в поезде, следовавшем транзитом из Таджикистана. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.

По данным пресс-службы, на посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области на границе с Таджикистаном при досмотре транзитного грузового поезда, прибывшего из соседнего государства, на дне двух вагонов были обнаружены специально оборудованные тайники, где хранились завернутые в полиэтилен и обмотанные скотчем контейнеры.

"В ходе вскрытия было установлено, что в тайниках содержатся наркотики общим весом 172,5 килограмма", — отметили в пресс-службе.

В частности, было изъято 11,987 килограмма героина, 33,2 килограмма гашиша и 127,25 килограмма гашишного масла.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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