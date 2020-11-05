В Узбекистане кроме китайской протестируют и другие вакцины от коронавируса, - министр инноваций

CentralAsia (UZ) - Чтобы обеспечить узбекистанцев вакциной от коронавируса, необходимо будет провести несколько различных тестовых испытаний. Это могут быть российские вакцины, вакцины AstraZeneca из Европы, вакцины Moderna из США или китайские вакцины.

Об этом сообщил министр инновационного развития, биолог Иброхим Абдурахманов в видеоинтервью изданию "Народное слово".

По словам министра, в настоящее время ведется работа по тестированию нескольких вакцин одновременно, и «общественность должна это понимать».

«Проведение параллельных испытаний нескольких вакцин является велением времени», - отметил министр. Потому что есть разные типы коронавируса», - сказал Ибрагим Абдурахманов.

По словам министра, 15 тысяч волонтеров из разных стран примут участие в третьем этапе тестирования китайской вакцины, которое будет проведено и в Узбекистане. Пять тысяч из испытуемых - узбекистанцы. Половина из добровольцев, получивших 5000 вакцин - 2500 - будут людьми, которым сделают плацебо. То есть 2500 человек получают настоящую, а остальные не настоящую вакцину, и никто из них не будет знать, кто получил какую вакцину, и какая ампула ему была использована. Цель этого - определить эффективность вакцины, уменьшить субъективное вмешательство», - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день во всем мире проводится 3-я фаза испытаний из 11 вакцин от коронавируса. Во время этих испытаний не было отмечено смертей от вакцины.

«Только один человек умер на третьей стадии вакцины, разработанной AstraZeneca, но потом оказалось, что умерший находился в группе плацебо, он не получил настоящую вакцину», - сказал Иброхим Абдурахманов.