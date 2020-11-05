В Узбекистане мужчину, который довёл супругу до повешения, посадили на 7,5 лет

CentralAsia (UZ) - В Бухаре мужчина в течение 6 лет издевался над своей супругой, в результате чего довел её до самоубийства. Об этом сообщает издание Daryo, ссылаясь на материалы суда.

Как сообщается, 30-летний мужчина Р.Ф. являлся безработным и проживал с 25-летней Ф.Н. на протяжении шести лет. Свекровь девушки и сестры мужа применяли насилие в отношении неё и унижали дочерей за различные мелочи.

Отмечается, что девушка оказалась в безвыходном состоянии и написала заявление в Каракульский межрайонный суд по гражданским делам о взыскании алиментов на содержание детей. Однако это не понравилось её мужу.

В момент, когда она купалась в бане, мужчина вытащил её во двор дома в обнаженном виде и начал избивать, и оскорблять. Она получила повреждения в области верхнего и нижнего века, правого глаза, правого плеча и правой бедренной кости. Данные травмы были подтверждены Каракульским районным административным судом.

Через несколько дней после данного инцидента, он снова поднял скандал и избил свою жену. Он нанес ей травму первой фаланги основания пальца правой руки, правой стороне лобовой части головы.

В результате, Ф.Н. повесилась у себя дома. По результатам экспертизы было установлено, что у умершей имелись разные телесные повреждения, а также наполнение внутренних органов, то есть печени, почек, сердца, легких кровью. Отмечается, что эти травмы были нанесены за 5 часов до смерти.

Мужчину признали виновным в части 2 статьи 103 (доведение до самоубийства) УК РУз. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего режима.