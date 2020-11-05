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  5 ноября 2020
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В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников на две недели

CentralAsia (CA) -  В Москве дистанционное обучение для школьников 6-11 классов продлили еще на две недели, до 22 ноября. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11-х классов будет продлено еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 года», - сказал мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что на этой неделе ситуация с коронавирусом в Москве стала обостряться.

«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», - сказал он.

В начале октября из-за коронавируса для московских школьников объявили двухнедельные каникулы. Обычно осенние каникулы длятся неделю. После каникул, с 19 октября, старшеклассников перевели на дистанционное обучение. Оно должно было продолжаться две недели, но позже Собянин продлил его до 8 ноября.

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