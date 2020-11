В Индии замечен редкий черный тигр. Фото

CentralAsia (CA) - В штате Одиша на востоке Индии был замечен редкий черный тигр, его запечатлел местный фотограф Сумен Баджпаи.

Как пишет Daily Mail, в Индии черного тигра можно встретить только в Одише. Эксперты говорят, что в штате их осталось около семи.

Черный тигр водится в джунглях Индии, и он редко встречается в природе. Большинство черных тигров водится в заповеднике Симплипал в Одише. Заповедник впервые сообщил о присутствии тигров-меланистов в 2007 году.

Ultra-rare BLACK tiger is spotted in India: Animal lover photographs predator with highly unusual colouring https://t.co/8My4tNuD2W pic.twitter.com/JqbaOHdyVo — Daily Mail Online (@MailOnline) November 4, 2020