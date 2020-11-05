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  5 ноября 2020
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В Индии замечен редкий черный тигр. Фото

CentralAsia (CA) -  В штате Одиша на востоке Индии был замечен редкий черный тигр, его запечатлел местный фотограф Сумен Баджпаи.

Как пишет Daily Mail, в Индии черного тигра можно встретить только в Одише. Эксперты говорят, что в штате их осталось около семи.

Черный тигр водится в джунглях Индии, и он редко встречается в природе. Большинство черных тигров водится в заповеднике Симплипал в Одише. Заповедник впервые сообщил о присутствии тигров-меланистов в 2007 году.

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