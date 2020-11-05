В WhatsApp добавили новую функцию

CentralAsia (CA) - В WhatsApp запускается новая давно ожидаемая функция для пользователей смартфонов — переработанный инструмент очистки памяти, сообщает агентство «Прайм».

Нововведение устраняет одну из самых проблемных и раздражающих особенностей мессенджера — WhatsApp регулярно переполняет хранилище на девайсе, если пользователь регулярно не чистит архив сообщений вручную или с помощью специальных инструментов.

Новую функцию тестировали начиная с сентября в бета-версиях приложения. Она стала доступна в стабильных версиях WhatsApp у обычных пользователей. Постепенно новшество распространяется для пользователей WhatsApp.

Инструмент «Управление хранилищем» находится в настройках приложения в разделе «Данные и хранилище». Там отсортированы и наглядно показаны самые большие файлы, а также контент, который пользователю пришел несколько раз. Пользователь может быстро выбрать много файлов за один раз и удалить их все.

Кроме того, предусмотрена сортировка файлов по размеру, чтобы можно было в первую очередь удалить самые большие файлы. Во избежание случайного удаления предусмотрена возможность смотреть медиафайлы в виде небольших превью.