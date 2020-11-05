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  5 ноября 2020
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Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии пройдет в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Олимпийский совет Азии (ОСА) принял предложение Туркменистана провести у себя сессию Генеральной Ассамблеи ОСА и заседание Исполнительного совета ОСА. Об этом президент ОСА шейх Ахмад Аль Фахад Аль Сабах сообщил в письме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

"После рассмотрения официального запроса Национального олимпийского комитета Туркменистана о проведении сессий в 2023-2025 годах в Туркменистане. Олимпийский совет Азии принял это предложение и определит точные даты проведения мероприятий", — говорится в письме.

Глава ОСА также предложил провести VI Азиатские пляжные игры в 2023 году в НТЗ «Аваза» на берегу Каспийского моря.

"Организация Игр окажет большое влияние на будущее развитие прикаспийского города и привлечёт огромное количество посетителей и туристов, а также обеспечат продолжающееся наследие для Олимпийского движения в Туркменистане", — подчеркнул Аль Сабах.

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