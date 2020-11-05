Правительство Узбекистана утвердило награду «За защиту прав человека»

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана утвердило положения о нагрудном знаке «Инсон ҳуқуқлари ҳимояси учун» («За защиту прав человека»).

Сам нагрудный знак утвержден указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 22 июня 2020 года.

Согласно документу, нагрудный знак «Инсон хукукдари химояси учун» будет выдаваться 10 декабря в честь Международного дня защиты прав человека. Им награждаются граждане Узбекистана, лица без гражданства и правовые организации за вклад в защиту прав и свобод человека, в повышение правовой культуры населения, а также в развитие сферы правовой защиты граждан в Узбекистане.

Награждение проводится приказом директора Национального центра по правам человека.

Расходы по изготовлению нагрудного знака и его удостоверения, а также организации награждения осуществляются из средств Госбюджета.