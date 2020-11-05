Узбекистан получил от России кредит в 40 млн евро для увеличения добычи углеводородов

CentralAsia (UZ) - Российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики (ВЭБ.РФ) открыл кредитную линию до 40 млн евро АО «Узбекнефтегаз». Соответствующий договор между компаниями уже подписан.

«Кредитная линия позволит предоставить финансирование компании на конкурентных условиях и создаст возможности для расширения поставок российских экспортеров на перспективный рынок нефтегазового сектора Республики Узбекистан. Открыть финансирование ВЭБ.РФ планирует в ноябре 2020 года”, - приводит слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян пресс-служба российской компании.

Как отметил председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Меҳриддин Абдуллаев, финансирование позволит госкорпорации увеличить объемы геологоразведочных и буровых работ.

АО «Узбекнефтегаз» – национальная нефтегазовая компания Узбекистана, занимающаяся геологоразведкой, добычей, хранением, переработкой и реализацией нефти и газа. Узбекистан занимает 11-е место по добыче природного газа в мире.



