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  5 ноября 2020
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В Узбекистане опровергли информацию о возвращении школ к традиционному формату

CentralAsia (UZ) -  Министерство народного образования прокомментировало слухи о полном возвращении школ к традиционному формату со второй четверти. В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности.

"К сожалению, в настоящее время наблюдаются случаи, когда некоторые родители, отказываясь от традиционной формы обучения, вместо того, чтобы заниматься с ребенком во время онлайн-уроков, гуляют с ними по улицам или занимаются другими своими делами",- говорится в сообщении.

В МНО призвали родителей отправлять своих детей в школу, если невозможно создать полноценные условия для получения ребенком онлайн-образования дома через телевидение.

"Сегодня почти все из 1 0008 школ страны имеют доступ к традиционному образованию 4,6 миллиона учащихся или 74%, а остальные 1,6 миллиона, или 26%, учатся онлайн", - отметили в министерстве.

В МНО добавили, что предоставят информацию через официальные источники в случае принятия решения о переходе на полностью традиционную форму обучения в школах.

"Стоит отметить, что даже если форма онлайн-образования будет полностью упразднена, проект «Онлайн-школа» будет продолжен, что, в свою очередь, предоставит возможность учащимся из отдаленных районов получить качественное дополнительное образование", - заключили в МНО.

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