В городах Туркменистана ужесточили масочный режим

CentralAsia (TM) - В ряде городов Туркменистана полиция стала строже контролировать ношение масок. Как сообщают источники turkmen.news, горожан регулярно останавливают на улицах и составляют протоколы. Внимание полиции привлекают не только прохожие без масок, но и те, кто нарушает правила их ношения, сообщает turkmen.news.



«Я стоял на улице и разговаривал по телефону, открыв нос, — рассказывает житель столицы. — Я даже не спускал маску со рта. Но ко мне подошли несколько полицейских и составили протокол. Пришлось оплатить штраф».

Еще один горожанин рассказал, что ему выписали предупреждение за то, что он вел машину без маски. Полицейские сказали, что даже если он в машине один, нарушать масочный режим нельзя. Если он будет пойман на нарушении еще раз, придется уплатить штраф.

«А одного моего знакомого оштрафовали с первого раза, — добавил ашхабадец. — Причем у него была маска, просто на подбородке. И пассажиров в машине тоже не было. Но он огрызнулся, а если бы вел себя спокойнее, то на первый раз отделался бы предупреждением».

Тем временем источник из Мары рассказал, что на днях в полицию забрали несовершеннолетнего сына его знакомых, который шел по улице в маске, опущенной на подбородок. В отделение вызвали мать мальчика. Однако женщина оказалась не из робкого десятка, поругалась с полицейскими и ушла с сыном, не заплатив штраф. Ранее сообщалось, что в Мары нарушителей масочного режима (в том числе детей) принудительно отправляют убирать хлопок.

При этом контроль карантинных мер, введенных для предпринимателей, остается избирательным. Источники turkmen.news в Ашхабаде сообщают, что практически все непродовольственные магазины столицы сейчас закрыты (как и точки общепита). Но при этом по неизвестным причинам работает торговый центр «Алтын Асыр» в центре города на Русском базаре. Там торгуют в основном текстилем отечественного производства. Теперь все жители города, которым надо купить одежду, вынуждены ехать туда. Таким образом, карантин породил своего рода монополию.

По официальной версии, в Туркменистане по-прежнему не обнаружено ни одного случая COVID-19. Все карантинные меры позиционируются как профилактические. На сегодняшний день во всем мире осталось лишь две страны с населением более 1 миллиона человек, власти которых заявляют об отсутствии COVID-19: Туркменистан и Северная Корея.