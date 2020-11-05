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  6 ноября 2020
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Премьер-министр Узбекистана принял главу МИД Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 5 ноября принял в Ташкенте министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева, сообщил правительственный портал.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах, а также устранение негативных последствий пандемии для двусторонних отношений.

Руслан Казакбаев также встретился с вице-премьером — министром инвестиций и внешней торговли Узбекстана Сардором Умурзаковым.

На встрече обсуждался запуск конкретных проектов по строительству торгово-логистических центров в приграничных областях двух стран и открытии совместных предприятий с целью промышленной кооперации.

Стороны рассмотрели механизмы эффективного использования транспортно-транзитного потенциала Кыргызстана и Узбекистана путем ускорения реализации проекта строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Кыргызская сторона выразила заинтересованность и готовность поставлять в Узбекистан цемент, уголь, изделия Майлуу-Суйского электролампового завода и другие товары. Узбекская сторона выразила заинтересованность в увеличении объема инвестиций в Кыргызстан, в таких сферах как машиностроение, туризм, медицина, образование и в других отраслях.

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