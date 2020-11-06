«Марсианский город» построят в монгольской Гоби

CentralAsia (MNG) - Проект «Mars V» по созданию космической базы в монгольской Гоби будет поддержан столичным департаментом инноваций.

Агентство науки, промышленности и инноваций Улан-Батора подписало соглашение о сотрудничестве с проектом «Mars V».

Проект «Mars V» направлен на создание искусственного туристического города в монгольской Гоби с международным институтом космической науки и техники и базой для подготовки космонавтов.

В соответствии с соглашением, Департамент науки, промышленности и инноваций представит деятельность проекта «Mars V» субцентрам департамента и предоставит команде проекта место для встреч с молодыми стартапами и проведения исследований и дискуссий.

Во время подписания соглашения генеральный директор проекта «Mars V» Г. Амгаланбаяр заявил: «В 2035 году пилотируемый космический корабль отправится с Земли на Марс. Поскольку изучение Марса стало целью человечества, необходимо тренировать космонавтов в местах, наиболее похожих на планету Марс. Из 24 пустынь мира монгольская Гоби больше всего похожа на Марс. В прошлом мы считали Гоби слабым местом без инфраструктуры, но теперь мы видим в этом большое преимущество в космической науке. Это имеет большое геополитическое и геофизическое значение».

В настоящее время проект проводит исследования с международными организациями и улучшает свои международные отношения. Проект «Mars V», являющийся членом двух крупнейших мировых организаций по исследованию планеты Марса, был представлен мировым лидерам и космическим агентствам.

Проект, который официально стартовал в феврале 2019 года, будет реализовывать три подпроекта и создавать многоуровневые специальные программы для повышения жизнеспособности всех, кто интересуется Марсом.

Эксперты считают, что космическая наука и связанные с ней технологические достижения станут пятой индустриальной эволюцией человечества. Например, общий объем космической продукции в 2018 году составил 360 миллиардов долларов, а к 2040 году ожидается, что он достигнет 1 триллиона долларов.

Space X Илона Маска, Virgin Galactic и Blue Origin создают инфраструктуру и разрабатывают ракеты, чтобы превратить космос в туристический бизнес, сигнализируя о том, что следующее путешествие человечества будет на другой планете.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения