[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мы ведем оборонительные бои против «врага COVID-19», -премьер Монголии

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр У. Хурэлсух работал в Министерстве дорожно-транспортного развития.

Во время визита в министерстве он сказал: «Сегодня Монголия прекрасна с одним случаем. У нас этого COVID-19 нет. Наша страна окружена врагом COVID-19. Мы ведем оборонительные бои против этого врага. Если эта пандемия распространялась бы внутри нашей стране, вы закрываете глаза и подумаете о социально-экономической ситуации, работе и жизни в Монголии. А я не могу представить. В любом случае, нет никаких случая заражения COVID-19 внутри страны. Это большое достижение. По оценкам, более 30 000 человек умрут, если пандемия появится внутри страны. 30 000 человек — это наши 10 сомонов. Правительство Монголии действовало сверхчувствительно и своевременно закрыло границу. Вакцина не будет доступна до 1 июня следующего года. Поймите, что 2021 год будет закрытым годом. Мы перешли в нормальный режим внутри, но одно закрыто. Это границы. Вопрос о пересечении границы иностранцами и нашими гражданами закрыт. Когда вакцина будет выпущена и мир придет к нормальному режиму, этот закрыты границы сохранятся до тех пор».

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Модель из Югославии или учительница английского языка — кто станет первой леди США?
  • Узбекистан начал экспорт никотиновых пакетиков без табака в Беларусь
  • В Узбекистане кроме китайской протестируют и другие вакцины от коронавируса, - министр инноваций


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com