Мы ведем оборонительные бои против «врага COVID-19», -премьер Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр У. Хурэлсух работал в Министерстве дорожно-транспортного развития.

Во время визита в министерстве он сказал: «Сегодня Монголия прекрасна с одним случаем. У нас этого COVID-19 нет. Наша страна окружена врагом COVID-19. Мы ведем оборонительные бои против этого врага. Если эта пандемия распространялась бы внутри нашей стране, вы закрываете глаза и подумаете о социально-экономической ситуации, работе и жизни в Монголии. А я не могу представить. В любом случае, нет никаких случая заражения COVID-19 внутри страны. Это большое достижение. По оценкам, более 30 000 человек умрут, если пандемия появится внутри страны. 30 000 человек — это наши 10 сомонов. Правительство Монголии действовало сверхчувствительно и своевременно закрыло границу. Вакцина не будет доступна до 1 июня следующего года. Поймите, что 2021 год будет закрытым годом. Мы перешли в нормальный режим внутри, но одно закрыто. Это границы. Вопрос о пересечении границы иностранцами и нашими гражданами закрыт. Когда вакцина будет выпущена и мир придет к нормальному режиму, этот закрыты границы сохранятся до тех пор».

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