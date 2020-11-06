Негативные изображения рук нашли в Монголии впервые

CentralAsia (MNG) - Коллекция негативных изображения рук, творение и ценное культурное наследие, оставленное предками, была обнаружена в районе хребта Монгольский Алтай Нуруу в сомоне Тонхил аймака Говь-Алтай. 14 негативных изображения рук датируются 30 тысячами лет.

Директор культурного центра сомона Тонхил Т.Батсуурь сказал: «Четыре года назад со мной связался ученый Г. Аким, рассказал о трафаретах и попросил связаться с ним, если мы когда-нибудь их найдем. Увидев культурное наследие по фотографии, которую студенты местного университета сделали этим летом во время сбора ягод на горе, мы вместе с Г.Аким приступили к исследованиям трафаретов. Я рад, что в нашем сомоне Тонхил были обнаружены красные трафареты, зарегистрированные в нескольких странах». «Подробности об открытии станут известны общественности только после того, как оно будет зарегистрировано и взято под охрану», - добавил он.

Самым древним из известных наскальных рисунков более 44 000 лет ( искусство верхнего палеолита ), они обнаружены как во франко-кантабрийском регионе в Западной Европе, так и в пещерах в районе Марос ( Сулавеси , Индонезия). Самый старый вид наскальных рисунков – ручные трафареты и простые геометрические формы; Самые старые бесспорные образцы фигуративных наскальных рисунков несколько моложе, им около 35 000 лет. Также есть Куэва-де-лас-Манос (исп. Cueva de las Manos, Пещера рук) — пещера на юге Аргентины (провинция Санта-Крус), в долине реки Пинтурас (Pinturas). Известна благодаря археологическим и палеонтологическим находкам, сделанным в ней, прежде всего это настенные рисунки и негативные изображения человеческих рук, возраст которых составляет 13000—9500 лет.

Изображения кистей рук в наскальном искусстве – едва ли не один из устойчиво существующихв панораме тысячелетий мотивов. Техника их исполнения варьирует. Хронологический (древнейшиемогут иметь возраст до 40 тыс. лет) и территориальный охват – от Европы до Австралии и Патагонии,круг представлений, которыми могли быть наделены подобные изображения, заставляют вновь ивновь обращаться к этому на первый взгляд простому типу знаков.

Отпечатки и трафареты рук – возможно одно из древнейших проявлений изобразительной дея-тельности человека, возникшее конвергентно на разных континентах. Им сопутствуют и изображения,выполненные как в контурной, так и силуэтной технике, но все-таки прототипы подразумевали нетолько и не столько акт рисования, сколько самоидентификации, чему служили трафареты, отпечаткии следы пальцевых вдавлений вблизи разрисованных плоскостей.

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