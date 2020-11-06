Использование книжек МДП в Монголии утроилось

CentralAsia (MNG) - Все большее число монгольских транспортных компаний пользуются преимуществами упрощения и безопасности TIR system или системы МДП. По сравнению с 2019 годом количество книжек МДП, выданных национальной ассоциацией автомобильного транспорта Монголии, в 2020 году почти утроилось.

Недавнее разрешение Китая на импорт мяса из Монголии и власти обеих стран, поощряющие использование МДП, вызвали рост.

Учитывая важную роль, которую безбумажные процедуры МДП могут сыграть в ограничении распространения Covid-19, таможня Монголии также выразила заинтересованность во внедрении цифровых инструментов. Международный Союз Автомобильного Транспорта (МСАТ) заявил, что это может открыть путь к использованию eTIR.

«МДП» (Международные дорожные перевозки) – международная система транзита, основанная на Конвенции ООН, действующей на мировом уровне в партнерстве между государственным и частным сектором. На протяжении почти 70 лет система МДП упрощает и обеспечивает безопасность торговли и международных дорожных перевозок, позволяя транспортным средствам и грузовым контейнерам пересекать под таможенными пломбами страны в режиме транзита без дополнительного контроля на границе.

Первый договор МДП был подписан в 1949 г. в целях ускорения восстановления послевоенной Европы. Впоследствии он привел к подписанию Конвенции МДП в 1959 г. под эгидой Организации Объединенных Наций (в новой редакции в 1975 г. в целях включения мультимодальных перевозок). Способность системы МДП гибко подстраиваться под постоянные изменения экономической и геополитической среды сделали ее одним из наиболее успешных существующих инструментов многосторонней торговли, а также упрощения и безопасности перевозок.

Система МДП это:

ускорение процедуры пересечения границ;

исполнение процедур по таможенному оформлению в пунктах отправления и назначения, а не на каждой границе;

гарантия уплаты таможенных пошлин и сборов;

упрощение международной торговли и снижение расходов.

Основополагающие принципы функционирования системы МДП:

перевозки в надежных транспортных средствах или контейнерах;

взаимное признание мер таможенного контроля;

обеспечение финансовой гарантией риска неуплаты таможенных платежей;

использование единого документа таможенного контроля (книжки МДП);

контролируемый доступ к системе МДП;

наличие эффективной системы контроля за оформлением книжек МДП.

Участниками системы МДП являются:

Компетентные органы Конвенции МДП: осуществляют надзор за функционированием системы МДП и правилами перевозок на мировом уровне;

Национальные компетентные органы: таможенные, транспортные и иные государственные органы - предоставляют доступ к системе МДП объединениям – членам МСАТ и перевозчикам, а также администрируют практическое применение Конвенции МДП на национальном уровне;

Держатели книжек МДП: перевозчики (юридические лица и индивидуальные предприниматели), допущенные в установленном порядке к системе МДП и осуществляющие перевозки с использованием книжек МДП;

Гарантийные объединения – члены МСАТ: выдают книжки МДП, гарантируют осуществление перевозок в соответствии с системой МДП и предоставляют доступ к системе МДП перевозчикам в сотрудничестве с национальными компетентными органами; как правило, роль гарантийных объединений выполняют национальные ассоциации автомобильных перевозчиков;

Международный Союз Автомобильного Транспорта (МСАТ): осуществляет управление гарантийной системой МДП в соответствии с Конвенцией МДП.

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