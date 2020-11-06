В ближайшие четыре года будет построено 2022 км дорог с твердым покрытием, - Минтранс Монголии

CentralAsia (MNG) - В ближайшие четыре года в рамках государственного бюджета, иностранных займов, помощи и государственно-частного партнерства будет построено 2022 км дорог с твердым покрытием и железобетонные мосты 1172 д/м. И рамках проекта «Местная дорога» планируется соединить более 40 сомонов и населенных пунктов недорогими трассами. Об этом сообщил министр дорожно-транспортного развития Л.Халтар.

В этом году ведется строительство около 2 000 км дорог в 123 направлениях и около 1 400 д/м железобетонных мостов в 27 точках.

Министр Л.Халтар считает, что необходимо модернизировать парк междугородних транспортных средств, а также включить в структуру министерства автотранспортные организации и предприятия по обслуживанию дорог. Премьер-министр поручил в ближайшее время представить его на заседании Кабмина.

Он также поручил спланировать работы на 2021 год, предполагая, что трудности, вызванные пандемией COVID-19, сохранятся. Он отметил важность того, чтобы можно было заказывать разрешения на транзит прозрачным и открытым способом, независимо от человеческого фактора. Также он напомнил, что обязанность государственных служащих — соблюдать закон и быстро служить своим гражданам.

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