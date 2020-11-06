Мастерство верховой езды помогло таинственным монгольским воинам построить многонациональную империю

CentralAsia (MNG) - До сих пор единственные сообщения о хунну исходили от их врагов. Китайские записи, датированные 2200 лет назад, описывают, как эти свирепые конные лучники из широко открытых степей современной Монголии сражались с армиями на территории нынешнего северо-западного Китая. Их нападения побудили китайцев построить так называемую Великую китайскую стену на их северной границе в качестве защиты от конных кочевников. Они также начали создавать собственные кавалерийские армии.

Конная империя хунну не оставила письменных свидетельств. Но биология теперь дополняет их историю, как и историю других центральноазиатских культур в древности. Два исследования — обширный обзор древней ДНК более чем 200 человек за 6000 лет и анализ скелетов лошадей незадолго до возникновения хунну — прослеживают перемещения населения по Центральной Азии и ключевую роль, которую играет верховая езда. Результаты «показывают, что лошадь, вероятно, была движущей силой некоторых изменений в родословной, которые мы наблюдаем в человеческой популяции», - говорит Людовик Орландо из Университета Пола Сабатье, не участвовавший в работе. «Лошадь предоставила новый диапазон моделей мобильности человека и позволила людям путешествовать на большие расстояния быстрее».

Чтобы узнать больше о миграции людей через Центральную Азию, группа под руководством Чонгвона Чонга из Сеульского национального университета и Кристины Уоринер из Гарвардского университета взяла образцы и секвенировала ДНК человеческих останков, найденных в Монголии. Результаты, о которых они сообщают сегодня в Cell, охватывают период с 5000 г. до н. э. вплоть до расцвета другой культуры верховой езды — Монгольской империи Чингисхана, около 1000 г. н. э. Генетические исследования западноевропейского населения показали, что около 3000 г. до н.э. Ямная — мобильные пастухи крупного рогатого скота, овец и коз — вытеснилась на запад из степей современной России и Украины и спровоцировала драматический генетический оборот в Европе. Скелеты из Монголии бронзового века показали, что ямная культура также двинулась на восток и представила там свой скотоводческий образ жизни, ориентированный на молочные продукты. Но они не оставили устойчивых генетических следов в Монголии - старейших образцах, обнаруженных в новом исследовании.

Древняя ДНК действительно показывает, что 1000 лет спустя другая группа из степей, названная Синташта, оставила прочный отпечаток. Они также принесли роковые культурные изменения пастбищам Монголии, как показали более ранние археологические исследования. Начиная примерно с 1200 г. до н.э., по словам археолога Уильяма Тейлора из Университета Колорадо в Боулдере, археолога Уильяма Тейлора из Университета Колорадо, Боулдер, соавтора книги обе статьей. Очевидно, что монголы того времени были верхом на лошадях, что ярко подтверждается второй статьей в Трудах Национальной академии наук. Авторы, китайские и американские археологи, сообщают, что скелеты лошадей погребены около 350 г. до н. Э. В горах Тянь-Шаня, ныне являющихся частью китайской провинции Синьцзян, наблюдаются аномалии костей во время езды, включая повреждение позвоночника из-за веса всадника и изменения костей рта из-за укусов и уздечки. «Сопоставьте патологии поясницы с доказательствами наличия уздечки, и все это говорит о том, что на лошадях ехали», - говорит Сандра Олсен, археолог из Канзасского университета в Лоуренсе, не участвовавшая ни в одном исследовании.

Вскоре после этого появились хунну. Они превратили свои навыки верховой езды в изощренные средства ведения войны и организации империи на огромных расстояниях. Примерно с 200 г. до н. э. Хунну объединили кочевые племена со всей Евразии в грозную силу, превратив степи в политический центр, соперничавший с соседним Китаем. «Хунну были источником постоянного беспокойства и вреда для Китая», - писал один современный китайский историк. «Они передвигаются в поисках воды и пастбищ, у них нет городов, обнесенных стеной, или постоянных жилищ, и они не занимаются никаким сельским хозяйством».

Исследование Чонга ДНК 60 человеческих скелетов за 300-летнюю историю хунну показывает, как этот регион превратился в многонациональную империю. После более чем 1000 лет, в течение которых три различные стабильные человеческие популяции жили бок о бок в монгольской степи, генетическое разнообразие резко возросло примерно к 200 г. до н. Э. Популяции из Западной и Восточной Монголии смешались друг с другом и с людьми, несущими гены даже из современного Ирана и Средней Азии. По словам Чонга, такого широкомасштабного микширования «никогда раньше не было в таком масштабе». «Вы можете увидеть весь евразийский генетический профиль народа хунну».

Результаты показывают, что владение лошадью сделало возможными потрясающие дальние путешествия по травяному морю Центральной Азии. Археологические находки в могилах хуннской элиты, такие как римское стекло, персидские ткани и греческое серебро, предполагали наличие отдаленных связей. Но генетические данные предполагают нечто большее, чем торговля. Одиннадцать скелетов периода хунну показали генетические признаки, аналогичные таковым у сарматов, воинов-кочевников, которые доминировали в регионе к северу от Черного моря, в 2000 км через открытые степи от Монголии.

«Нет никаких письменных свидетельств контактов [хунну] с сарматами, и это плохо засвидетельствовано археологически. Действительно удивительно, что они смешиваются на таких больших расстояниях, - говорит Цагаан Төрбат, археолог из Института археологии Монгольской академии наук. «Такая информация действительно меняет правила игры».

Исследователи надеются, что в будущем геномы помогут раскрыть, как работала таинственная империя кочевников. Сунны «делают то, что делают империи - заставляют или побуждают людей переехать», - говорит археолог Брайан Миллер из Мичиганского университета в Анн-Арборе. «Посылают ли людей править или местным элитам разрешено продолжать?» он спросил. «Только генетика может ответить на этот вопрос».

автор: Эндрю Карри, источник: sciencemag.org

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