[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголка-дочь скотоводов снимает рекламные фото для итальянского «Vogue». Фото

CentralAsia (MNG) -  Молодой фотограф, девушка Чанцалдулам Ёндон говорит, что фотомодели не должны быть только профессиональными. Ее модели монгольские обычные пастухи как ее родители. Чанцалдулам родилась в семье скотоводов в сомоне Хужирт аймака Өвөрхангай. Сама она окончила Государственный университет Монголии по специальности дизайнер компьютерной графики. Сегодня она фрилансер фотограф и она сотрудничает со многими национальными брендами одежды и регулярно публикует свои работы в фото-разделе итальянского журнала «Vogue». Последняя ее работа обыкновенных пастухов в осенне-зимней коллекции бренда Gobi завоевала любовь и уважение многих.

И мы представляем ее работы и фотомодельев-пастухов.


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане пресекли транзит более 170 кг наркотиков из Таджикистана
  • Монголка-дочь скотоводов снимает рекламные фото для итальянского «Vogue». Фото
  • В Казахстане от коронавируса за сутки выздоровели 246 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com