Монголка-дочь скотоводов снимает рекламные фото для итальянского «Vogue». Фото

CentralAsia (MNG) - Молодой фотограф, девушка Чанцалдулам Ёндон говорит, что фотомодели не должны быть только профессиональными. Ее модели монгольские обычные пастухи как ее родители. Чанцалдулам родилась в семье скотоводов в сомоне Хужирт аймака Өвөрхангай. Сама она окончила Государственный университет Монголии по специальности дизайнер компьютерной графики. Сегодня она фрилансер фотограф и она сотрудничает со многими национальными брендами одежды и регулярно публикует свои работы в фото-разделе итальянского журнала «Vogue». Последняя ее работа обыкновенных пастухов в осенне-зимней коллекции бренда Gobi завоевала любовь и уважение многих.

И мы представляем ее работы и фотомодельев-пастухов.









































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