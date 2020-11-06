Незрячие помогают спасать исчезающего вида гобийского медведя Монголии — Мазаалай

CentralAsia (MNG) - Старый белый дом Монгольской национальной ассоциации незрячих расположен на берегу реки Дунд-гол почти в центре Улан-Батора. Здесь незрячие граждане страны производят туалетную бумагу под названием «Мазаалай».





«Мы производим и продаем нашу фирменную продукцию - эко-туалетную бумагу «Мазаалай». Хотя мы производим, как потребитель, я с гордостью могу сказать, что туалетная бумага «Мазаалай» дешевле и более конкурентоспособна, чем другие типы бумаги. Один рулон продается 800 тугриков (примерно 28 центов). Наш продукт уникален тем, что мы жертвуем один тугрик с каждой продажи туалетной бумаги в Фонд охраны медведя Мазаалай. Тот факт, что люди, производящие туалетную бумагу «Мазаалай», незрячие, но вносят свой вклад в защиту исчезающих видов в стране, показывает, что человеческое отношение - это самое главное, что украшает любую работу», говорит сотрудник В.Ариунсух Монгольской национальной ассоциации незрячих.









Мазаалай или гобийский бурый медведь, Ursus arctos gobiensis — подвид бурого медведя, Ursus arctos, обитающий в пустыне Гоби в Монголии. В настоящее время в монгольской Красной книге гобийский медведь имеет статус «очень редкий». Мазалай находится под угрозой исчезновения, так как исключительно маленький размер популяции делает этот подвид очень уязвимым. По последним оценкам на основе генетического анализа, размер популяции составляет всего от 22 до 31 особи (Отчёт группы, работающей по проекту о гобийском медведе, за 2012 год).







Мазаалай иногда рассматривается как относящийся к тому же подвиду, что и тибетский медведь-пищухоед (Ursus arctos pruinosus). Такой подход базируется на определённом морфологическом сходстве и на распространённом представлении, что медведи, обитающие в пустыне Гоби, являются реликтовой популяцией пищухоеда. Однако советские териологи В. Е. Соколов и В. Н. Орлов подчёркивали, что по особенностям строения черепа гобийские медведи мало похожи на тибетских и имеют большое сходство с тянь-шаньской формой бурого медведя Ursus arctos isabellinus. Позднее те же авторы описали гобийского медведя как особый подвид.

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