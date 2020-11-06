Монгольский рэпер озвучит «лося-рассказчика» в мультфильме по народным сказкам

CentralAsia (MNG) - В 90-е годы каждый юный монгол рос, слушая народные сказки, которые читал старый сказочник с длинными белыми усами и играл на морин хуур.

В наше время старый рассказчик должен вернуться в образе хандгай или лося.

В рамках проекта «Хандгай» в конце 2021 года состоится премьера комедийного мультфильма «Старый рассказчик». От 4-5 народных эпосов из более чем 100 традиционных монгольских сказок будут отобраны и созданы в виде комической анимации продолжительностью 80 минут.

Знаменитый монгольский рэпер Rokitbay (Баярсайхан) будет озвучивать лося-сказочника. Впоследствии он прочтет комикс «Лось» в ритме рэпа.









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