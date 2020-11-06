Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 11,2 тыс. человек

- Таджикистан, общество
- 9:00, 06 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 11 219 человек, из них выздоровели 10 494 пациента, скончались 83 человека.
На сегодняшний день в мире коронавирус выявлен у более 48,6 млн человек, число скончавшихся составляет 1,2 млн.
Коронавирус в Таджикистане
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