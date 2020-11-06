Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 11,2 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 11 219 человек, из них выздоровели 10 494 пациента, скончались 83 человека.

На сегодняшний день в мире коронавирус выявлен у более 48,6 млн человек, число скончавшихся составляет 1,2 млн.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения