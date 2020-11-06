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  6 ноября 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 68 060

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часа 5 ноября количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 68 060 (+51), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ташкенте и в Ташкентской области. Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 65 333 (+221), показатель выздоровления составляет 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 148 пациентов.

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